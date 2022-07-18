Магазинъ 345 Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022

Публикувано в на 18 юли 2022 admin

В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Домашно кисело мляко с каймак Йовчев, 990 гр – цена 4,29 лв.; Грах Bonduel, 850 мл – цена 3,99 лв.; Кабаноси шункови Маджаров, вакуум 230 гр – цена 4,99 лв.; Хумус Ribela, различни видове, 200 гр – цена 2,79 лв.; Familia Сладолед Nestle – цена 3,69 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Кауфланд Каталог Брошура Малки Цени 18 Юли – 24 Юли 2022 Кауфланд Каталог Брошура Малки Цени 18 Юли – 24 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Донът с шоколад или поръска захар от нашата пекарна, 49 ...
ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022 ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Млечен десерт с дражета 2.8%, различни видове, 135 гр - ...
Hot Market Каталог Брошура 16 Юли – 31 Юли 2022 Hot Market Каталог Брошура 16 Юли – 31 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Hot Market ще откриете: Бут свински без кост Еленко, охладен, 1 кг - ...