Магазинъ 345 Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Домашно кисело мляко с каймак Йовчев, 990 гр – цена 4,29 лв.; Грах Bonduel, 850 мл – цена 3,99 лв.; Кабаноси шункови Маджаров, вакуум 230 гр – цена 4,99 лв.; Хумус Ribela, различни видове, 200 гр – цена 2,79 лв.; Familia Сладолед Nestle – цена 3,69 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

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