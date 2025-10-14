Магазинъ 345 Каталог Брошура 13 Октомври – 19 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Кисело мляко 3,6% OLYMPUS 400 г – цена 1,35 лв.; Шпек деликатесен, Класик или Бургас ОРЕХИТЕ 220-230 г – цена 6,49 лв.; Чипс ПРИНГЪЛС (различни видове) 165 г – цена 4,79 лв.; Пица Пес патрул с шунка 280 г или Маргарита 275 г ПАСИОНАТА – цена 4,99 лв.; Бисквити с крем МИРАЖ Престиж (различни видове) 178 г – цена 2,49 лв.; Кафе инстантно Фемили или Интенс EDUSCHO 200 г – цена 6,49 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

