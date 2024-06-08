В новия каталог-брошура на магазини Магазинъ 345 ще откриете: Кашкавал от краве мляко ЛЕСИДРЕН 325 г – цена 7,99 лв.; Сладолед Хит ФАМИЛИЯ Нестле 58-59 г – цена 1,19 лв.; Кафе мляно НОВА БРАЗИЛИЯ (различни видове) 200 г – цена 3,98 лв.; Кисело мляко краве 3,6% БДС МАДЖАРОВ 400 г – цена 1,45 лв.; Сирене от краве мляко БЕЛИИСА вакуум – цена 6,49 лв.; Топено сирене тост Ементал или Чедар ПРЕЗИДЕНТ 120 г – цена 3,35 лв.; Хляб пълнозърнест нарязан СИМИД 700 г – цена 1,79 лв.; Макарони или спагети МЕЛИСА (избрани видове) 500 г – цена 2,59 лв.; Протеиново барче Брауни д-р КЕСКИН (различни видове) 2 х 50 г – цена 4,10 лв.; Десерт Бар с пълнеж РОШЕН (различни видове) 29-33 г – цена 0,59 лв.; Шоколад МИЛКА (различни видове) 87,5-100 г – цена 2,59 ;лв.; Зърнена закуска Кит Кат, Нескуик, Куки Криспи, Шокапик, Чириос или Лайън НЕСТЛЕ 325-400 г – цена 7,39 лв.; Гранола Фит с ядки и какао или с ягоди и малини САНТЕ 300 г – цена 5,19 лв.; Фъстък маринован, пикантен или сухо печен КРОНОС 130 г – цена 1,59 лв. и много други и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 10 Юни – 16 Юни 2024