Магазинъ 345 Каталог Брошура 06 Юли – 12 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Магазини 345 ще откриете: Кренвирши Класик или с пилешко филе Леки, 1 кг – цена 6,69 лв.; Кашкавал от краве мляко Хаджийски, 340 гр – цена 5,49 лв.; Хляб пълнозърнест Симид с тиквено семе, 500 гр – цена 1,59 лв.; Мюсли Кьолн, различни видове, 375 гр – цена 4,49 лв.; Вафлени пури с какаов крем и с лешници IQ, 135-400 гр – цена 2,49-5,59 лв.; Чипс царевичен или от лимец Гривас, различни видове, 100 гр – цена 1,49 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg