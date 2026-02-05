В новия каталог брошура на Магазинъ 345 ще откриете: ПЕПСИ, МИРИНДА или СЕВЪН ЪП (избрани видове) 500 мл – цена 0,69 €; АКТИВИА с плодове (различни видове) 280 г – цена 1,09 €; Кисело мляко 3.6% ЗНП МАДЖАРОВ 400 г – цена 0,75 €; Луканка 90 г или сушен деликатес 100 г Родопа ЕКО МЕС слайс – цена 1,99 €; Луканка телешка или Панагюрска МОЛЕРИТЕ 170 г – цена 4,49 €; Шунка Via natura ТАНДЕМ слайс 160 г – цена 2,99 €; Амбарица или Луканка Манастирска МАЙСТОР ЦВЕТКО слайс 100 г – цена 2,29 €; Шпек Бургас или салам Закуска МАЙСТОР ЦВЕТКО слайс 100 г – цена 1,57 €; Сладки тарталети с карамел и йогурт или ягода и йогурт АЕА 186 г – цена 1,55 €; Сладолед ФАМИЛИЯ Колекция (различни видове) 900 мл – цена 3,39 €; Бисквити ХОГАРЕНАС (различни видове) 167-200 г – цена 1,02 €; Тоалетна хартия алпин или атлантик МАЛИВА 8 бр. в оп. – цена 2,85 €; Промопакет мокри кърпи ХЕНКИС (различни видове) 4 х 15 бр. в оп. – цена 1,29 € и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026