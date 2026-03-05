В новия каталог брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Сирене краве ЛЕСИДРЕН 400 г кутия Промо пакет 2 бр. – цена 5,34 €; Кафе разтворимо ЯКОБС (различни видове) 100 г – цена 4,59 €; Йогурт протеинов OLYMPUS (различни видове)180-200 г – цена 1,09 €; Чедър, гауда или моцарела MILKI DREAM слайс 150 г – цена 1,43 €; Хляб ръчен самун с квас Горублянски ЕЛИАЗ нарязан 500 г – цена 0,86 €; Врат кайсерован Тракия МАДЖАРОВ слайс 80 г – цена 2,89 €; Кренвирши мини 200 г или класик 250 г ТАНДЕМ – цена 2,04 €; Шунка Виенска или филе пуешко КФМ слайс 160 г – цена 2,81 €; Мусака или шкембе чорба консерва КОМПАС 300 г – цена 1,39 €; Замразени зеленчуци микс WORLD OF TASTE (различни видове) 450 г – цена 1,43 €; Чипс царевичен или от лимец ГРИВАС (избрани видове) 90 г – цена 0,89 €; Нескафе капсули ДОЛЧЕ ГУСТО (избрани видове) 16 бр. в оп. – цена 5,29 € и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026