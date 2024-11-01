В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Сушеница Добруджанска или Чардака ОРЕХИТЕ 180 г – цена 7,19 лв.; Бял Боб 540 г или зелен грах 550 г със зеленчуци ПЕСКАДО – цена 2,69 лв.; Хляб Селски бял, типов или пълнозърнест СИМИД 600 г – цена 1,78 лв.; Кисело мляко краве ЗНП 4,5% МАДЖАРОВ 400 г – цена 1,55 лв.; Млечно-кисел продукт ФАНТАЗИЯ (различни видове) 100-106 г – цена 1,79 лв.; Сирене от краве мляко БЕЛИИСА вакуум 400 г – цена 6,99 лв.; Кашкавал Витоша ДУШЕВО НДН 300 г – цена 7,45 лв.; Луканка Джумайска чиста храна МОЛЕРИТЕ 220 г – цена 9,99 лв.; Сух колбас Бургас МАДЖАРОВ вакуум 260 г – цена 7,49 лв.; Грах 680 г или Люти чушки 330 г (различни видове) ТАТ – цена 2,69 лв.; Елда натурална или бързоварима д-р КЕСКИН 500 г – цена 4,35 лв.; Спагети 6,10 и лингуини или Макарони (различни видове) SOLE MIO 500 г – цена 2,39 лв.; Ядки сурови микс Lady, Cocktail или Health and beauty КРОНОС 130 г – цена 3,69 лв.; Бисквити тунквани слепени с лешников или с бананов крем БОРОВЕЦ 252 г – цена 2,67 лв.; Бонбони трюфел Фантазия лешник или натурален 200 г – цена 7,29 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2024