ЛИДЛ Каталог 25 Април – 01 Май 2022 и Брошура Великден 18 Април – 23 Април 2022

Публикувано в на 21 април 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Суха храна за котки, различни видове, 400 гр – цена 2,19 лв.; Кюфтета или кебапчета Стара планина от свинско месо, 480 гр – цена 4,75 лв.; Ръжен хляб с малц и течна закваска, 500 гр – цена 0,99 лв.; Сушеница, 140 гр – цена 1,89 лв.; Familia Тоалетна хартия, 30 броя – цена 11,99 лв.; Акумулаторен ударен винтоверт – цена 169,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог 25 Април – 01 Май 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 18 Април – 23 Април 2022

ОТ СЪБОТА, 9 АПРИЛ
ОТ ПЕТЪК, 1 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 30 АПРИЛ

ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 18 Април – 23 Април 2022

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 21 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 23 АПРИЛ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 21 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 23 АПРИЛ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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