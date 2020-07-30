ЛИДЛ Каталог и Игра 03 Август – 09 Август 2020 и Брошура 27 Юли – 02 Август 2020

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Играй за 33 ваучера x3000 лв. за пазаруване в новата игра на ЛИДЛ! И още: Златно Добруджанско Слънчогледово олио, 1 л – цена 1,78 лв.; Немско масло Pilos 82% масленост, 250 гр – цена 2,49 лв.; Бяло пшенично брашно Belboke Тип 500, 2 кг – цена 1,09 лв.; Кебапчета или кюфтета Стара Планина XXL, от свинско месо, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

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ЛИДЛ Каталог и Игра 03 Август – 09 Август 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Юли – 02 Август 2020