ЛИДЛ Каталог и Игра 03 Август – 09 Август 2020 и Брошура 27 Юли – 02 Август 2020

Публикувано в на 30 юли 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Играй за 33 ваучера x3000 лв. за пазаруване в новата игра на ЛИДЛ! И още: Златно Добруджанско Слънчогледово олио, 1 л – цена 1,78 лв.; Немско масло Pilos 82% масленост, 250 гр – цена 2,49 лв.; Бяло пшенично брашно Belboke Тип 500, 2 кг – цена 1,09 лв.; Кебапчета или кюфтета Стара Планина XXL, от свинско месо, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог и Игра 03 Август – 09 Август 2020


ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Юли – 02 Август 2020

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