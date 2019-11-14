ЛИДЛ Каталог Брошура XXL Седмица 18 Ноември – 24 Ноември 2019

Публикувано в на 14 ноември 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Телешка кайма, от млади телета до 8-месечна възраст, 400 гр – цена 3,13 лв.; STAR Снакс, различни видове, 70-80 гр – цена 0,55 лв.; Бял ориз премиум, 1 кг – цена 1,65 лв.; Топено сирене, различни видове, 100 гр – цена 0,49 лв.; Пълнозърнеста питка с лимец, 350 гр – цена 0,99 лв.; Колекция зимни дрехи Crivit Pro за зимен Fun и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура XXL Седмица 18 Ноември – 24 Ноември 2019


ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2019


ЛИДЛ Допълнителна Брошура 14 Ноември – 17 Ноември 2019

ЛИДЛ Каталог Брошура Коледа Идва 04 Ноември - 10 Ноември 2019

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