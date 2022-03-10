ЛИДЛ Каталог Брошура -50% 14 Март – 20 Март 2022 и 07 Март – 13 Март 2022

Публикувано в на 10 март 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Сваляме цените до -50% на 60 лщбими продукта! И още: Свински заден джолан с кост и кожа, 1 кг – цена 5,49 лв.; Тесто за пица Deliziosa, замразено, 400 гр – цена 0,64 лв.; Чабата, 300 гр – цена 0,99 лв.; Сушеница XXL Промопакет 3×140 гр – цена 3,98 лв.; Био млечен шоколад, 100 гр – цена 1,99 лв.; Пица Dr. Oetker Феличана, 320-360 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура -50% 14 Март – 20 Март 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Март – 13 Март 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 28 Февруари – 06 Март 2022
ОТ ВТОРНИК, 1 МАРТ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 31 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 7 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 13 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 7 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 13 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 7 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 13 МАРТ

ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Март – 13 Март 2022
ОТ ПЕТЪК, 11 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 13 МАРТ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 10 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 13 МАРТ

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ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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