ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025 и 22 Септември – 28 Септември 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Златно добруджанско Слънчогледово олио 1 l/опаковка – цена 2,49 лв.; Круши Сорт: Конферънс Произход: Полша Цена за kg – цена 2,99 лв.; Parkside® Акумулаторен ударен гайковерт Вкл. батерия и зарядно Цена за бр. № 480245 – цена 109,99 лв.; Свинско контрафиле Цяло парче ≈ 1 kg/опаковка Цена за kg – цена 8,49 лв.; Пилешки кебап От пилешки обезкостен бут Нарязан и маринован по марокански Опакован в защитна атмосфера 600 g/опаковка – цена 5,99 лв.; Филе от сьомгова пъстърва Опаковано в защитна атмосфера Степен на филетиране: Трим А ≈ 600 g/опаковка Цена за kg – цена 24,99 лв.; Бургер от младо телешко XXL Опакован в защитна атмосфера 600 g/опаковка В асортимента и 300 g за 7.99 ЛВ./4.09 € – цена 10,99 лв.; Охладен заек Без глава Опакован в защитна атмосфера ≈ 1.3 kg/опаковка Цена за kg – цена 14,99 лв. и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура Parkside Есен 2025