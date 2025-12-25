ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Декември 2025 – 04 Януари 2026 и 22 Декември – 28 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Калиакра Слънчогледово масло 2 l/опаковка В асортимента и 1 l за 2.04 €/3.99 ЛВ. – цена 5,29 лв.; Луканков салам XXL Промопакет 3 х 300 g/ опаковка – цена 10,58 лв.; Свински врат без кост Цяло парче ≈ 2.5 kg/ опаковка Цена за kg – цена 7,79 лв.; Български мити картофи 5 кg/опаковка Цена за 1 kg – 0.41 €/0.80 ЛВ. – цена 3,99 лв.; Кюфтета или кебапчета XXL От свинско и говеждо месо ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и 560 g за 4.60 €/8.99 ЛВ. – цена 9,99 лв.; Esmara Блуза За нея Цена за бр. № 492358 – цена 7,99 лв.; Боровинки Произход: Перу 125 g/опаковка Цена за 1 kg – 10 €/19.56 ЛВ. – цена 2,44 лв. и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

