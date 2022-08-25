ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Август – 04 Септември 2022 и 22 Август – 28 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Сурими пръчици, замразени, 250 гр – цена 1,34 лв.; Мини франзела със семена XXL, 40 гр – цена 0,40 лв.; Карначе Стара планина от свинско месо, 400 гр – цена 3,99 лв.; Принадлежности за ъглошлайф Parkside – цена 5,99 лв.; Наше село Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 14,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Август – 04 Септември 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2022



ЛИДЛ Седмични Купони 01 Август – 31 Август 2022

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 22 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 28 АВГУСТ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 22 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 28 АВГУСТ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 22 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 28 АВГУСТ

ОТ ПЕТЪК, 26 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 28 АВГУСТ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 25 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 28 АВГУСТ