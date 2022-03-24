ЛИДЛ Каталог Брошура 28 Март – 03 Април 2022 и 21 Март – 27 Март 2022

Публикувано в на 24 март 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Кюфтета или кебапчета Стара планина XXL, от свинско месо, 1 кг – цена 8,99 лв.; Тортиля чипс с вкус на сирене или със сол, 150 гр – цена 0,84 лв.; Пудинг със сметана, с вкус на ванилия или шоколад, 200 гр – цена 0,89 лв.; Вафлички с пълнеж от лешников крем, 250 гр – цена 2,49 лв.; Бял хляб със сусам, 400 гр – цена 0,89 лв.; Прясно мляко Верея 3%, 1 л – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 28 Март – 03 Април 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура Сваляме Цените 21 Март – 27 Март 2022

ЛИДЛ Откриване гр. София, бул. Искърско Шосе 5Б 21 Март – 27 Март 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура Сваляме Цените 21 Март – 27 Март 2022
ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 24 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 24 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

ЛИДЛ Каталог Брошура 28 Февруари – 06 Март 2022
ОТ ВТОРНИК, 1 МАРТ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 31 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

ЛИДЛ Каталог Брошура Сваляме Цените 21 Март – 27 Март 2022 и 14 Март – 20 Март 2022
ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 21 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 21 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 21 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 21 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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