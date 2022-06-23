ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Юни – 03 Юли 2022 и 20 Юни – 26 Юни 2022

Публикувано в на 23 юни 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Зърнесто прясно сирене Milbona Класик или лайт, 200 гр – цена 1,55 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,79 лв.; Дамски топ, комплект от 3 броя – цена 14,99 лв.; Зеленчуков хляб, 300 гр – цена 1,29 лв.; Трапезна вода XXL, 6×1.5 л, 4+2 Безплатно – цена 1,96 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Юни – 03 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Юни – 12 Юни 2022 и 30 Май – 05 Юни 2022
ОТ СРЯДА, 1 ЮНИ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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