ЛИДЛ Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2022 и 18 Юли – 24 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Донат с ягодов пълнеж, 70 гр – цена 0,49 лв.; Охладен заек без глава, 1 кг – цена 11,99 лв.; Немски пастет, различни видове, 250 гр – цена 2,35 лв.; Лютеница XXL, 720 гр – цена 3,99 лв.; Мини франзела със семена, 110 гр – цена 0,27 лв.; Подложка за автомобилна седалка – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022



ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 18 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 24 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 18 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 24 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 18 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 24 ЮЛИ

ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 21 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 24 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 21 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 24 ЮЛИ