ЛИДЛ Каталог Брошура 24 Юли – 30 Юли 2023 и 17 Юли – 23 Юли 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Хумус, различни видове, 400 гр – цена 2,29 лв.; Чабата, 300 гр – цена 1,09 лв.; Coca-Cola или Coca-Cola Zero Мултипак, 2×1.5 л – цена 3,75 лв.; Луканков салам XXL, 3×300гр – цена 12,98 лв.; Карначе от свинско месо, 800 гр – цена 7,99 лв.; Препарат за съдове, различни видове, 4×500 мл – цена 2,97 лв.; Краве сирене Pilos, 600 гр – цена 8,99 лв.; Йогурт по гръцка рецепта 10% масленост, 400 гр – цена 2,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 17 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 23 ЮЛИ