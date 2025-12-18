ЛИДЛ Каталог Брошура 22 Декември – 28 Декември 2025 и 15 Декември – 21 Декември 2025

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Бяло пшенично брашно Тип 650 1 кg/опаковка – цена 0,55 лв.; Прясна цяла пуйка Без вътрешности Произход: Италия ≈ 3.9 kg/опаковка Цена за kg – цена 7,99 лв.; Прахосмукачка за сухо и мокро почистване Цена за бр. № 485994 – цена 99,99 лв.; Пастърма XXL Нарязана От свинско контрафиле 300 g/опаковка – цена 10,49 лв.; Пресенсуджук XXL От свинско и говеждо месо ≈ 2.7 kg/ опаковка Цена за kg – цена 10,99 лв.; Новогодишни късмети Различни видове Цена за комплект № 546957 – цена 8,99 лв.; Комплект за кадене Съдържа свещ, тамян и въглен Цена за опаковка – цена 3,99 лв.; Santia Салфетки С коледни мотиви Различни видове 40 бр./опаковка – цена 1,99 лв.; Български пчелен мед 3 x 900 g/опаковка В асортимента и 900 g за 12.55 ЛВ./6.42 € – цена 15,10 лв.; Перелик Промопакет Луканка (180 g) и сушеница (180 g) 360 g/опаковка – цена 9,99 лв.и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

