ЛИДЛ Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2022 и 15 Август – 21 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Заквасена сметана Pilos 12%, 400 гр – цена 1,24 лв.; Кухненска хартия Папиа, 12 броя – цена 10,99 лв.; Свинско контрафиле без кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Спален комплект с две лица, 2 части – цена 32,99 лв.; Хляб с 3 вида семена, 405 гр – цена 1,11 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 4×250 гр – цена 19,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Август – 21 Август 2022



ЛИДЛ Седмични Купони 01 Август – 31 Август 2022