ЛИДЛ Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2024 и 14 Октомври – 20 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЛИДЛ ще откриете: Чабата 300 g/бр. – цена 1,19 лв.; Донат С лешници и бял шоколад 65 g/бр. – цена 0,84 лв.; ГРАДУС Прясно цяло пиле Без вътрешности ≈ 1,4 kg/опаковка Посочената цена е за kg – цена 4,99 лв.; Топено сирене за мазане Различни видове 200 g/опаковка – цена 2,29 лв.; Бяло пшенично брашно Tип 500 1 kg/опаковка – цена 0,95 лв.; Авокадо Произход: Перу Посочена цена е за бр. – цена 1,11 лв.; Пуешки или пилешки гърди XXL Нарязани – цена 9,69 лв.; Прясно сирене В саламура – цена 7,49 лв.; TOYA Суши, 180 гр – цена 4,99 лв.; Десертно блокче с извара С млени лешници, 40 гр – цена 0,59 лв.; Соленки панделки Със сол или с вкус на сирене, 150 гр – цена 2,49 лв.; Лютеница Едросмляна 305 g/опаковка – цена 3,19 лв.; Слънчогледово семе Белено, печено, осолено 200 g/опаковка – цена 1,25 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2024

ЛИДЛ Каталог Брошура 14 Октомври – 20 Октомври 2024

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 30 СЕПТЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 27 ОКТОМВРИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 30 СЕПТЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 30 СЕПТЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 30 СЕПТЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 17 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 17 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 17 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ

ОТ СЪБОТА, 19 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ОКТОМВРИ