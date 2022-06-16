ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2022 и 13 Юни – 19 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Карначе Стара планина от свинско месо, 400 гр – цена 4,29 лв.; Италиански хрупкави вафлички с кайсиева глазура, 200 гр – цена 1,34 лв.; Esmara Бански или танкини, 1 брой/комплект от 2 части – цена 19,99 лв.; Хляб с картофено пюре и лук, 400 гр – цена 1,49 лв.; Луканка XXL промопакет, 2+1 безплатно, 3×50 гр – цена 7,18 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Юни – 19 Юни 2022



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ОТ СРЯДА, 1 ЮНИ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 ЮНИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 ЮНИ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 ЮНИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 16 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 ЮНИ

ОТ ПЕТЪК, 17 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 ЮНИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lid