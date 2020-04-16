В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свински врат без кост XXL, нарязан, 1 кг – цена 8,69 лв.; Perwoll Течен препарат за пране, различни видове, 2.7 л – цена 9,99 лв.; Бургаско Светла бира 4.4%, 500 мл кен – цена 0,79 лв.; Ароматизатор за тоалетна Bref, 3 броя x 50 гр – 5,49 лв.; Кекс Firenze, различни видове, 600 гр – цена 2,79 лв.; Краве сирене Верея, 400 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Април – 26 Април 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 13 Април – 19 Април 2020



ЛИДЛ Допълнителна Брошура Великден 16 Април – 19 Април 2020