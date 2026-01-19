В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Papia Тоалетна хартия 40 бр./ опаковка – цена 18,99 лв.; Ultimate Speed® Захранващи кабели Цена за комплект № 482994 – цена 25 лв.; Деликатесна шунка Варена Нарязана 100 g/опаковка – цена 1,68 лв.; Свински врат без кост Цяло парче ≈ 1.1 kg/ опаковка Цена за kg -= цена 7,61 лв.; Пилешко бутче Варенопушено ≈ 400 g/опаковка Цена за kg – цена 6,40 лв.; Зелени маслини Без костилки 70 g/опаковка – цена 1,10 лв.; Тиквено семе Белено, печено, осолено 100 g/опаковка – цена 1,90 лв.; Кифлички С шипков мармалад 250 g/опаковка – цена 2,48 лв.; Навона Бисквити с фъстъчен крем 200 g/опаковка – цена 3,60 лв.; Течен перилен препарат Различни видове 2.2 l/опаковка – цена 11,70 лв.; Purio Торби за смет С дръжки 60 l всяка 18 бр./опаковка – цена 1,58 лв.; Ароматизатор Перли Различни аромати 110 g/опаковка – цена 3,60 лв.; Боровинки Произход: Перу 125 g/опаковка Цена за 1 kg – 7.92 €/15.49 ЛВ. – цена 1,94 лв.; Печурки Произход: Полша 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 3.58 €/7.00 ЛВ. – цена 3,50 лв. и други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

ЛИДЛ Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026

ЛИДЛ Каталог Брошура 05 Януари – 01 Февруари 2026