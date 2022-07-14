ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022 и 11 Юли – 17 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Млечен десерт с дражета 2.8%, различни видове, 135 гр – цена 0,64 лв.; Фокача с маслиново масло и маслини, 150 гр – цена 0,69 лв.; Ловджийски наденички от свинско месо, 400 гр – цена 4,15 лв.; Вафлени рулца с млечен или тъмен шоколад, 125 гр – цена 1,59 лв.; Система за охлаждане с водна мъгла, 53 части – цена 13,99 лв.; Пражка шунка, нарязана, 100 гр – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022



ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 14 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 14 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ЮЛИ

ОТ СЪБОТА, 16 ЮЛИ