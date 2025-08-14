ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025 и 11 Август – 17 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свински врат с кост XXL Нарязан ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 750 g за 12.99 ЛВ./6.64 € за kg – цена 8,29 лв.; Silvercrest® Електрическа мелничка Цена за бр. № 481426 – цена 9,99 лв.; Прясна дъгова пъстърва XXL Изчистена Опакована в защитна атмосфера ≈ 1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 700 g за 14.99 ЛВ./7.66 € за kg – цена 10,99 лв.; Месо за готвене от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 9,49 лв.; Сурова наденица „Петрохан“ От прясно българско свинско месо Опакована в защитна атмосфера 640 g/опаковка – цена 8,39 лв.; Mowi Суши сет Хатацу 3 бр. Нигири, 4 бр. Калифорния, 3 бр. Хосомаки и 2 бр. Футомаки С включени соев сос, джинджифил, уасаби и клечки за хранене 323 g/опаковка – цена 11,99 лв. лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2025



ЛИДЛ Игра за 1 от 1000х300 лв. ваучера за пазаруване 04 Август – 31 Август 2025