ЛИДЛ Каталог Брошура 17 Януари – 23 Януари 2022 и 10 Януари – 16 Януари 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Прясно пиле Лудогорско пиле, 1 кг – цена 4,39 лв.; Кьопоолу, 530 гр – цена 2,79 лв.; Maliva Тоалетна хартия, 40 броя – цена 13,99 лв.; Пудинг със сметана Milbona, с вкус на ванилия или шоколад, 200 гр – цена 0,64 лв.; Зеленчуков хляб, 300 гр – цена 1,05 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 17 Януари – 23 Януари 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура Седмица XXL 10 Януари – 16 Януари 2022

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl