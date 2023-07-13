ЛИДЛ Каталог Брошура 17 Юли – 23 Юли 2023 и 10 Юли – 16 Юли 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Багета по френска рецепта, 400 гр – цена 1,59 лв.; Кокосово мляко класик или нискомаслено, 425 мл – цена 1,99 лв.; Немски пастет, различни видове, 250 гр – цена 2,89 лв.; Кюфтета или кебапчета Стара Планина XXL, 1 кг – цена 10,99 лв.; Почистващи влажни кърпи, различни видове, 50-60 броя – цена 1,99 лв.; Деликатесен салам XXL с цели парченца месо, 600 гр – цена 12,99 лв.; Моцарела, 250 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 16 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 16 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 16 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 16 ЮЛИ