ЛИДЛ Каталог Брошура 17 Април – 23 Април 2023 и Великден 10 Април – 15 Април 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Спагети от мека пшеница, 500 г – цена 0,74 лв.; Деликатесна шунка, нарязана, 2×150 г, 1+1 брой – 5,29 лв.; Хляб Сомун по сръбска рецепта, 300 гр – цена 0,89 лв.; Мариновани свински ребра, 1 кг – цена 12,49 лв.; Familia Кухненска ролка хартия Джъмбо, 3 броя – цена 8,49 лв.; Извара 0.2% масленост, 250 гр – цена 2,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 15 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 15 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 15 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 10 АПРИЛ, ДО СЪБОТА, 15 АПРИЛ



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