ЛИДЛ Каталог Брошура 16 Август – 22 Август 2021 и 09 Август – 15 Август 2021

В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриете: Спечели един от 100×500 ваучера за пазаруване с LIDL Plus; Свински врат без кост, цяло парче, 1 кг – цена 6,25 лв.; Универсален почистващ препарат Domestos, различни видове, 750 мл – цена 2,99 лв.; Цветоулавящи кърпички, 24 броя – цена 1,99 лв.; Немско краве масло, 125 гр – цена 1,39 лв.; Ръжен хляб, 500 гр – цена 0,89 лв. и много други.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 16 Август – 22 Август 2021

ЛИДЛ Каталог Брошура 09 Август – 15 Август 2021



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