В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Пастърма XXL Нарязана От свинско контрафиле 300 g/опаковка – цена 10,49 лв.; Свински бут без кост Цяло парче ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg – цена 6,99 лв.; Livarno Home Спален комплект С високо съдържание на памук Различни видове Цена за комплект № 479892, 479890 – цена 17,99 лв.; Лимони Произход: Южна Африка Цена за kg – цена 3,99 лв.; Прясно пилешко бедро Без кост и кожa Опаковано в защитна атмосфера 800 g/опаковка – цена 6,99 лв.; Скариди Бланширани Калибър: 30/40 Опаковани в защитна атмосфера 200 g/опаковка – цена 4,19 лв.; Ципура Изчистена Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg – цена 17,99 лв.; Meat Revolution Гурме бургер от говежди рибай От аржентински свободнопасищни говеда Опакован в защитна атмосфера 300 g/опаковка – цена 5,49 лв.; Сурова наденица „Петрохан“ От прясно българско свинско месо Опакована в защитна атмосфера 640 g/опаковка – цена 8,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Септември – 21 Септември 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура Parkside Есен 2025