ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Март – 21 Март 2021 и

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Кулинарно вдъхновение от Ирландия и Великобритания: Фиш енд чипс, 1 кг – цена 9,99 лв.; Златно Добруджанско Слънчогледово олио, 1 л – цена 2,49 лв.; Универсална подправка, 500 гр – цена 1,29 лв.; Охладена цяла патица с вътрешности, около 2 кг опаковка – цена за 1 кг 4,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



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