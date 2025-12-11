ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Декември – 21 Декември 2025 и 08 Декември – 14 Декември 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Coca-Cola или Coca-Cola Zero Мултипак 2 x 2 l/опаковка В асортимента и 1 бр. за 3.49 ЛВ./1.78 € – цена 4,99 лв.; Филе Елена XXL Нарязано 400 g/опаковка В асортимента и 150 g за 7.49 ЛВ./3.83 € – цена 13,99 лв.; Свински врат с кост XXL Нарязан ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 750 g за 12.99 ЛВ./6.64 € за kg – цена 7,79 лв.; Пистолет за топло лепене Цена за бр. № 486066 – цена 19,99 лв.; Боровинки Произход: Перу 250 g/опаковка Цена за 1 kg – 15.80 ЛВ./8.08 € – цена 3,95 лв.; Авокадо Произход: Перу 700 g/опаковка Цена за 1 kg – 7.13 ЛВ./3.65 € – цена 4,99 лв.; Прясно пилешко филе Без кост и кожа От пиле, хранено със 70% царевица ≈ 800 g/опаковка Цена за kg – цена 13,49 лв.; Meat Revolution Блек Ангъс бургер Опакован в защитна атмосфера 300 g/опаковка – цена 5,99 лв.; Гюбек XXL С шарена сол и чили или с шарена сол и мащерка 1 kg/опаковка В асортимента и 500 g за 12.99 ЛВ./6.64 € – цена 17,99 лв.; Български кашкавал XXL От краве мляко Произведен по БДС 600 g/опаковка В асортимента и 400 g за 11.99 ЛВ./6.13 € – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Декември – 21 Декември 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура 08 Декември – 14 Декември 2025

ЛИДЛ Промоция на Коледни Артикули от 09 Декември 2025



Лидл Празнични Късмети в Lidl Plus 01 Декември – 24 Декември 2025



Лидл Игра 15 Години Лидл България 24 Ноември – 21 Декември 2025