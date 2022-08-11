ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Август – 21 Август 2022 и 08 Август – 14 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Йогурт с плодове 2.5%, различни видове, 150 гр – цена 0,49 лв.; Дъгова пъстърва XXL, изчистена, 1 кг – цена 9,99 лв.; Чабата, 300 гр – цена 0,79 лв.; Гаечни ключове, комплект от 8 броя – цена 12,99 лв.; Маслинова паста, 180 гр – цена 1,19 лв.; Coccolino Care Течен перилен препарат, различни видове, 2.4 л – цена 16,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 15 Август – 21 Август 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 08 Август – 14 Август 2022



ЛИДЛ Седмични Купони 01 Август – 31 Август 2022

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 8 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 14 АВГУСТ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 8 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 14 АВГУСТ

ОТ ПЕТЪК, 12 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 14 АВГУСТ

ОТ ПЕТЪК, 12 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 14 АВГУСТ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 11 АВГУСТ, ДО НЕДЕЛЯ, 14 АВГУСТ