ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Юни – 19 Юни 2022 и 06 Юни – 12 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Мини еклери със сметанов пълнеж, 250 гр – цена 1,49 лв.; Costa D’Oro Екстра върджин, 1 л – цена 11,99 лв.; Кайма от младо телешко, 400 гр – цена 4,89 лв.; Детска пижама, комплект от 2 части – цена 9,99 лв.; Сушеница XXL, 3×140 гр – цена 5,38 лв.; Ръжен хляб с малц и закваска, 500 гр – цена 1,25 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Юни – 19 Юни 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Юни – 12 Юни 2022

ОТ СРЯДА, 1 ЮНИ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 6 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 12 ЮНИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 6 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 12 ЮНИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 6 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 12 ЮНИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lid