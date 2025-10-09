ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Октомври – 19 Октомври 2025 и 06 Октомври – 12 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Кухненска хартия 2-пластова 100 m, 435 къса 1 бр./опаковка – цена 5,99 лв.; Свинска плешка без кост Цяло парче Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.2 kg/ опаковка Цена за kg – цена 5,99лв.; Кафе напитка Лате Макиато, Капучино или Еспресо Макиато 330 ml/опаковка – цена 1,39 лв.; Crivit Спортен панталон За нея или него Цена за бр. № 479254, 79251 – цена 14,99 лв.; Пресен пилешки обезкостен бут С кожа ≈ 750 g/опаковка Цена за kg – цена 9,79 лв; Суши сет Сапоро С включени соев сос, джинджифил, уасаби и клечки за хранене 462.5 g/опаковка – цена 11,99 лв.; Прясно пилешко бутче XXL С част от гърба Опаковано в защитна атмосфера ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 660 g за 5.99 ЛВ./3.06 € за kg – цена 3,99 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.
Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.
Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.
За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg
ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Октомври – 19 Октомври 2025
ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2025
ЛИДЛ Каталог Брошура Parkside Есен 2025