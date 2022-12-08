ЛИДЛ Каталог Брошура 12 Декември – 18 Декември 2022 и 05 Декември – 11 Декември 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Верея Кисело мляко 4.5%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Costa D’Oro Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 11,99 лв.; Bonduelle Сладка царевица, червен фасул или грах, 670-800 гр – цена 3,49 лв.; Lavazza Crema e Gusto Кафе мляно, 6×250 гр – цена 26,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 5,49 лв.; Бял земел, 2×60 гр – цена 0,18 лв.; Охладена цяла патица, 1 кг – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 12 Декември – 18 Декември 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 05 Декември – 11 Декември 2022

ЛИДЛ Брошура Коледа 2022



Магията на Коледа ни завладява неусетно! Ето защо ти поднасяме празнична наслада с продукти на Lidl цена! Направи си подранил гурме подарък с нашите изтънчени Deluxe предложения. Или пък се поглези с повече от любимото, като избереш продукт в XXL размер. А шеф Манчев ще те вдъхнови с рецепта за овесени бисквити със сушени плодове и портокалови корички. Комбинирай ги с ароматно кафе и бъди готов за зимни приключения, екипиран с термоблуза или термоклин за нея или него. Отброявай оставащите дни до Коледа с нов купон всеки ден с Lidl Plus!

ОТ ПЕТЪК, 9 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 11 ДЕКЕМВРИ

ОТ ПЕТЪК, 9 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 11 ДЕКЕМВРИ

ОТ ПЕТЪК, 9 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 11 ДЕКЕМВРИ

ОТ СЪБОТА, 10 ДЕКЕМВРИ



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