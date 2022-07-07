ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022 и 04 Юли – 10 Юли 2022

Публикувано в на 7 юли 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Сваляме цените до -50% на 60 любими продукта: Свинско контрафиле без кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кренвирши от пуешко месо, 180 гр – цена 1,84 лв.; Шунка варено-пушена, нарязана, 150 гр – цена 2,85 лв.; Ръжен хляб с малц и течна закваска, 500 гр – цена 0,99 лв.; Комплект за бадминтон – цена 24,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022 и 04 Юли – 10 Юли 2022
ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 4 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 7 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 ЮЛИ

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ОТ СЪБОТА, 9 ЮЛИ

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ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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