ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022 и 04 Юли – 10 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Сваляме цените до -50% на 60 любими продукта: Свинско контрафиле без кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кренвирши от пуешко месо, 180 гр – цена 1,84 лв.; Шунка варено-пушена, нарязана, 150 гр – цена 2,85 лв.; Ръжен хляб с малц и течна закваска, 500 гр – цена 0,99 лв.; Комплект за бадминтон – цена 24,99 лв. и много други.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2022



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 4 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ



ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 7 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 ЮЛИ



ОТ СЪБОТА, 9 ЮЛИ



ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl