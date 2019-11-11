В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Мляно кафе Lavazza Crema e Gusto, 4 x 250 гр – цена 16,95 лв.; Тоалетна хартия Milde, 32 + 8 броя – цена 19,89 лв.; Верея Прясно мляко, 3% масленост – цена 3,25 лв.; Течен перилен препарат Omo за цветно или универсално пране, 5 л – цена 19,99 лв.; Pepsi Газирана напитка, 2 л – цена 1,11 лв.; Свински врат без кост XXL, 1 кг – цена 7,99 лв. много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2019