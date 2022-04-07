ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Април – 17 Април 2022 и 04 Април – 10 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Ловджийски наденички от свинско месо, 400 г – цена 4,19 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 г – цена 5,29 лв.; Ръжено-пшеничен хляб, 800 г – цена 1,59 лв.; Флан Карамел Млечен десерт с карамел, 6×100 г – цена 1,74 лв.; София Мел пшенично брашно за козунак, 1 кг – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Април – 17 Април 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Април – 10 Април 2022

ОТ ПЕТЪК, 1 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 30 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 7 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 7 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 7 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 10 АПРИЛ

ОТ СЪБОТА, 9 АПРИЛ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl