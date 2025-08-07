ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2025 и 04 Август – 10 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Milde Тоалетна хартия 3-пластова Различни видове 40 бр./ опаковка – цена 23,99 лв.; Прясно цяло пиле плюс две четвъртинки и бутчета Без вътрешности ≈ 2.1 kg/опаковка Цена за kg – цена 5,49 лв.; Шпеков салам Бургас XXL 3 x 300 g/ опаковка В асортимента и 1 бр. за 3.99 ЛВ./2.04 € – цена 7,98 лв.; Silvercrest® Ръчен чопър Цена за бр. № 478768 – цена 7,99 лв.; Печурки Произход: Полша 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 6.58 ЛВ./3.36 € – цена 3,29 лв.; Penelope Прясно патешко филе С кожа ≈ 420 g/опаковка Цена за kg – цена 16,99 лв.; Колбасица по сръбски с бекон От свинско месо Опакована в защитна атмосферa 500 g/опаковка – цена 6,99 лв.; Суши сет Мукава 3 бр. Нигири 3 бр. Калифорния 6 бр. Хосомаки 2 бр. Футомаки и соев сос 326 g/опаковка – цена 8,79 лв. и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

