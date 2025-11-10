В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Бяло пшенично брашно Тип 650 1 кg/опаковка – цена 0,79 лв.; Pepsi, Pepsi Zero или Mirinda Газирана безалкохолна напитка 2.5 l/опаковка В асортимента и 2 l за 3.19 ЛВ./1.63 € – цена 2,29 лв.; Прясно пилешко бедро Без кост и кожa Опаковано в защитна атмосфера 800 g/опаковка – жцена 6,99 ;лв.; Esmara Оформящ джегингс Цена за бр. № 487518 – цена 14,99 лв.; Пуешки или пилешки гърди XXL Нарязани 400 g/опаковка – цена 8,59 лв.; Пудинг С вкус на ванилия и шоколад Различни видове 200 g/опаковка – цена 1,39 лв.; Течен сапун за ръце и тяло Различни видове 1 l/опаковка – цена 1,45 лв.; Цариградски кюфтенца От свинско и говеждо месо Опаковани в защитна атмосфера 600 g/опаковка – цена 8,39 лв.; Бриош хлебчета за бургер Пълнозърнести 320 g/опаковка, 4 бр – цена 2,49 лв. и много др.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

ЛИДЛ Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2025