В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Бирени пръчици, суровосушени, 280 гр – цена 3,89 лв.; Слънчогледово олио Родна Стряха, 1 л – цена 1,75 лв.; Hellmann’s Майонеза Класик или Лайт, 420 гр – цена 2,99 лв.; Пълнозърнеста питка с лимец, 350 гр – цена 0,99 лв.; Агнешки котлет с ребра, 1 кг – цена 12,99 лв.; Карначе Стара планина от свинско месо, 400 гр – цена 3,59 лв.; и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 10 Август – 16 Август 2020



ЛИДЛ Каталог и Игра 03 Август – 09 Август 2020