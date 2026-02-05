ЛИДЛ Каталог Брошура 09 Февруари – 15 Февруари 2026 и 02 Февруари – 08 Февруари 2026

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Смядовска луканка XXL Нарязана 400 g/опаковка В асортимента и 150 g за 3.06 €/5.98 ЛВ. – цена 5,36 €; Coca-Cola или Coca-Cola Zero Мултипак 2 x 1.5 l/опаковка В асортимента и 1 бр. за 1.43 €/2.80 ЛВ. – цена 2,04 €; Свински врат с кост XXL Нарязан ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 750 g за 6.39 €/12.50 ЛВ. за kg – цена 3,79 €; Месо за готвене от прясно пилешко филе Без кост и кожа Нарязано Опаковано в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 3,29 €; Сок от плодове Ябълка, портокал, ананас, манго и маракуя 100% плодово съдържание 1 l/опаковка – цена 3,06 €; Джолан Особуко От младо телешко Нарязан на шайби Опакован в защитна атмосфера ≈ 600 g/опаковка Цена за kg – цена 12,27 €; Пресен суджук От биволско месо Опакован в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 4,85 € и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

