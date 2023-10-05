ЛИДЛ Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2023 и 02 Октомври – 08 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Минерална вода, 1.5 л – цена 0,45 лв.; Краве сирене в саламура, 800 гр – цена 11,99 лв.; Бял хляб със сусамена поръска, 400 гр – цена 0,77 лв.; Perwoll Течен перилен препарат, различни видове, 4.015 л – цена 19,99 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – цена 8,49 лв.; Лимони, произход Турция, 1 кг – цена 1,99 лв.; Нар, произход Гърция, 1 брой – цена 0,99 лв.; Кроасан с пълнеж от кайсии, 84 гр – цена 1,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2023



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 СЕПТЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 8 ОКТОМВРИ

ОТ ПЕТЪК, 6 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 8 ОКТОМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 5 ОКТОМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 8 ОКТОМВРИОТ СЪБОТА, 7 ОКТОМВРИ

ОТ СЪБОТА, 7 ОКТОМВРИ

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