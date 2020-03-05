В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Охладена цяла патица с вътрешности, 1 кг – цена 4,99 лв.; 7 Days Max Кроасан с какаов пълнеж, 110 гр – цена 0,75 лв.; Ръжен хляб с малц и течна закваска, 500 гр – цена 0,99 лв.; Зърнесто прясно сирене, класик или лайт, 200 гр – цена 1,59 лв.; Слънчогледово олио, 1 л – цена 1,89 лв.; Акция Дай лапа: -20% на избрани продукти за домашни любимци като храни и аксесоари – цена 1,29 лв.; Броколи Bon Via, 500 гр – цена 1,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 09 Март – 15 Март 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2020



ЛИДЛ Допълнителна Брошура 05 Март – 08 Март 2020