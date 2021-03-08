ЛИДЛ Каталог Брошура 08 Март – 14 Март 2021

Публикувано в на 8 март 2021 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Подари усмивка в Деня на Жената – Лалета, различни видове, 7 броя в букет – цена 4,99 лв.; Кисело мляко Верея 4.5%, 25% гратис – 500 гр – цена 0,99 лв.; Milde Тоалетна хартия Relax или Sensitive, 40 броя – цена 20,49 лв.; Coca-Cola Мултипак, 2×1.5 л – цена 2,85 лв.; Ferrero Rocher Шоколадови бонбони, 200 гр – цена 7,99 лв и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура 08 Март – 14 Март 2021


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