ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Март – 13 Март 2022 и 28 Февруари – 06 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Верея Кисело мляко 4.5% масленост, 400 гр – цена 1,05 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 6×250 гр – цена 23,99 лв.; Milde Тоалетна хартия Relax Purple или Sensitive, 40 броя – цена 20,99 лв.; Omo Течен препарат за цветно пране, 5 л – цена 19,99 лв.; Хляб с три вида семена, 405 – цена 1,39 лв.; Лалета, 7 броя – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Март – 13 Март 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 28 Февруари – 06 Март 2022



ОТ ВТОРНИК, 1 МАРТ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 31 МАРТ

Избери подарък за 8-ми март от серията на Алесандра Амброзио за ЛИДЛ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 28 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 6 МАРТ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 28 ФЕВРУАРИ, ДО СРЯДА, 2 МАРТ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 28 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 6 МАРТ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 28 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 6 МАРТ

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