ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Декември – 13 Декември 2020 и 30 Ноември – 06 Декември 2020

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Течен перилен препарат Omo, универсален или за цветно пране, 5 л – цена 19,99 лв.; Nutella Какаов крем с лешници, 1 кг – цена 9,49 лв.; Coca-Cola Мултипак, 2 x 1.5 л – цена 2,89 лв.; Lavazza Crema e Gusto мляно кафе, 4 x 250 гр – цена 16,99 лв.; Верея Чудно Прясно мляко 3.7%, 1 л – цена 1,89 лв.; Портокали, подходящи за сок, 2 кг – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 07 Декември – 13 Декември 2020

Lidl празнува 10 години, празнувай и ти!

