ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2025 и 29 Септември – 05 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Български мити картофи Цена за kg – цена 0,89 лв.; Кюфтета иликебапчета XXL От свинско и говеждо месо ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и 560 g за 8.99 ЛВ./4.60 € – цена 19,99 лв.; Parkside® Дигитален шублер или ъгломер= Цена за бр. № 487354 – цена 8,99 лв.; Боровинки Произход: Перу 250 g/опаковка Цена за 1 kg – 23.96 ЛВ./12.25 € – цена 5,99 лв.; Гъби Портобело Произход: Полша 400 g/опаковка Цена за 1 kg – 9.98 ЛВ./5.10 € – цена 3,99 лв.; Мляно месо От прясно пуешко бутче Опаковано в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Шкембе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Карначе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 7,79 лв. и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025

ЛИДЛ Каталог Брошура Parkside Есен 2025